Farmer murder: जमीन विवाद में ट्रैक्टर चढ़ाकर किसान की हत्या, दिनदहाड़े खेत में ही रौंद डाला, 2 महिला समेत 8 गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम पंचायत सिलमा से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल जमीन विवाद में रविवार की सुबह एक बुजुर्ग किसान की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या (Farmer murder in land dispute) कर दी गई। मामला पारिवारिक जमीन का है तथा केस न्यायालय में भी चल रहा है। 4 दिन पहले मृतक मामले को लेकर थाने भी पहुंचा था। इसी बीच रविवार की सुबह उसकी और उसके परिवार के लोगों की विवादित जमीन पर लाठी-डंडे से पिटाई की गई, पिुर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इधर सूचना मिलते ही बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। उन्होंने मृतक का शव पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया है। मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।