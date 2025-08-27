Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Farmer murder: 2 दिन से लापता किसान की खेत में मिली लाश, शरीर पर चोट के थे निशान, परिजन बोले- हत्या की गई

Farmer murder: खेत से अचानक हो गया था लापता, परिजन ने 2 दिन तक की खोजबीन लेकिन नहीं चला पता, तीसरे दिन उसी स्थान पर मिली लाश

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 27, 2025

Farmer dead body (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खाराकोना बरगीडीह में 2 दिन से लापता एक किसान का शव बुधवार सुबह खेत में पड़ा मिला। उसके सिर, गले और पीठ पर गहरे चोट के निशान (Farmer murder) पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाराकोना निवासी भदवा तिर्की (48 वर्ष) 25 अगस्त की सुबह खेत में काम करने के लिए फावड़ा लेकर घर से निकला था। उस दिन पत्नी भी साथ गई थी, लेकिन वह लौट आई थी। जब दिनभर भदवा तिर्की (Farmer murder) वापस न आया तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की।

ये भी पढ़ें

Hemp smuggling: खाई में पलटा ट्रैक्टर तो बिखर गया 12 लाख का गांजा, तस्करी के लिए लगाया गया था ये जुगाड़
बलरामपुर
Hemp smuggling

उसी दिन उसकी पत्नी जब खेत पहुंची तो मेड़ पर फावड़ा पड़ा मिला, लेकिन भदवा का कोई पता नहीं चला। परिजन दो दिनों तक उसकी लगातार खोजबीन करते रहे। बुधवार सुबह भदवा (Farmer murder) के छोटे भाई को खेत में उसका शव पड़ा मिला, जो घर से करीब 300 मीटर दूर था।

Farmer murder: हत्या की जता रहे आशंका

घटना (Farmer murder) की सूचना मिलने पर लुण्ड्रा थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। उसके सिर, गले और पीठ पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। इस पर परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Murder case: जिस बेटे को जन्म दिया, उसी ने पत्थर से कुचल दिया मां का सिर, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अंबिकापुर
Murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 08:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Farmer murder: 2 दिन से लापता किसान की खेत में मिली लाश, शरीर पर चोट के थे निशान, परिजन बोले- हत्या की गई

