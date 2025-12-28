Theft in house: नींद में थे ससुर और बहू, आधी रात चोरों ने घर में घुसकर नकद समेत 5 लाख के जेवर किए पार

अंबिकापुर. शहर के जरहागढ़ में शनिवार की रात चोरों (Theft in house) ने एक मकान में धावा बोला। इस दौरान ससुर व बहू अपने-अपने कमरे में सोए थे। इधर चोरों ने घर के पीछे के रास्ते छत पर चढक़र कमरों के आलमारी का लॉक खोलकर 50 हजार रुपए नकद व करीब 5 लाख के सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। घटना की जानकारी बहू को सुबह पांच बजे हुई। जब वह शौच के लिए उठी तो कमरों का दरवाजा खुला हुआ था। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।