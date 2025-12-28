Theft in house: नींद में थे ससुर और बहू, आधी रात चोरों ने घर में घुसकर नकद समेत 5 लाख के जेवर किए पार

Thieves absconded cash and jewellery from Almirah (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के जरहागढ़ में शनिवार की रात चोरों (Theft in house) ने एक मकान में धावा बोला। इस दौरान ससुर व बहू अपने-अपने कमरे में सोए थे। इधर चोरों ने घर के पीछे के रास्ते छत पर चढक़र कमरों के आलमारी का लॉक खोलकर 50 हजार रुपए नकद व करीब 5 लाख के सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। घटना की जानकारी बहू को सुबह पांच बजे हुई। जब वह शौच के लिए उठी तो कमरों का दरवाजा खुला हुआ था। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।
शहर के महामाया वार्ड जरहागढ़ निवासी यास्मिन खातून का पति वाहन चलाने का काम करता है। वह सवारियों को लेकर झारखंड के नेतरहाट गया था। जेठ व जेठानी भी किसी कार्य से बाहर (Theft in house) गए हुए थे। वहीं घर के फस्र्ट फ्लोर पर ननद भी अपने बच्चों के साथ रहती है।
स्कूल में छुट्टी होने के कारण वह अपने ससुराल गई थी। घर में यास्मिन खातून व उसके ससुर थे। शनिवार की रात दोनों खाना खाकर अपने-अपने कमरे में सो रहे थे। यास्मिन सुबह करीब 5 बजे उठी तो कमरों का दरवाजा खुला (Theft in house) देख उसके होश उड़ गए।
जब उसने कमरों में जाकर देखा तो सभी अलमारी का लॉक खुला हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। दो कमरों के अलमारी से 50 हजार रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर भी गायब (Theft in house) थे।
यास्मिन खातून ने पुलिस को बताया कि सुबह 5 बजे उठी तो नीचे में जेेठानी का कमरा खुला हुआ था। शक होने पर कमरे में गई तो अलमारी खुला था और सामान अस्त-व्यस्त थे। ऊपर ननद के कमरे से भी सोने-चांदी (Theft in house) के आभूषण चोरों ने पार कर दिए हैं।
यास्मिन खातून ने आशंका जताई है कि चोर (Theft in house) घर के पीछे के रास्ते से खिडक़ी के सहारे छत पर चढक़र कमरे में घुसे होंगे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
अंबिकापुर में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर चल रहा है। तापमान 4 डिग्री के करीब है। रात्रि में लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वहीं ठंड के कारण पुलिस की गश्त भी ढीली पड़ गई है। इस बीच चोर वारदात (Theft in house) को अंजाम दे रहे हैं।
