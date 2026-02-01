12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Mainpat festival 2026: सीएम कल करेंगे मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर होंगीं मुख्य आकर्षण

Mainpat festival 2026: तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव 13 से 15 फरवरी तक, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, आमंत्रित एवं स्थानीय कलाकार देंगे मनमोहक प्रस्तुतियां

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 12, 2026

Mainpat festival 2026

Singer Kanika kapoor and Manoj Tiwari (Photo Source- Wikipedia)

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव (Mainpat festival 2026) का शुभारंभ 13 फरवरी को मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन मैनपाट के रोपाखार जलाशय के समीप किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में होगा। महोत्सव का उद्देश्य मैनपाट को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना और स्थानीय लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। महोत्सव के पहले दिन जहां भोजपुरी गायक मनोज तिवारी तो अंतिम दिन 15 फरवरी को बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

मैनपाट महोत्सव (Mainpat festival 2026) की तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को सीएम इसका शुभारंभ करेंगे। महोत्सव के पहले दिन 13 फरवरी को भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ी गायक सुनील सोनी तथा ओडिशा के हरिपद मोहंता द्वारा छऊ नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी।

दूसरे दिन 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ी गायिका अलका चंद्राकर, इंडियन आइडल एवं सारेगामापा फेम वैशाली रायकवार, गायक स्वप्नील जायसवाल सहित स्थानीय कलाकार मंच संभालेंगे।

अंतिम दिन 15 फरवरी को प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर, (Mainpat festival 2026) रायगढ़ घराने की कथक नृत्यांगना ज्योतिश्री वैष्णव और छत्तीसगढ़ी गायक आयुष नामदेव अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। इसके साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

Mainpat festival 2026: मेला, फूड जोन, बोटिंग रहेंगे मुख्य आकर्षण

महोत्सव (Mainpat festival 2026) के दौरान ओपन कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। महोत्सव स्थल पर विशाल मेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वहीं फूड जोन की भी उत्तम व्यवस्था होगी। इस दौरान रोपाखार जलाशय में बोटिंग के अलावा फैंसी पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा।

विभागीय स्टॉल में दिखेगी विकास की झलक

कार्यक्रम (Mainpat festival 2026) में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, जेल विभाग, रेशम विभाग, समाज कल्याण विभाग, हस्तशिल्प विकास बोर्ड व स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Raod accident: एनएच पर बड़ा हादसा: मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर
जशपुर नगर
Road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 06:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mainpat festival 2026: सीएम कल करेंगे मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर होंगीं मुख्य आकर्षण

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Land compensation scam: मैनपाट में 19 करोड़ का जमीन मुआवजा घोटाला उजागर: कलेक्टर ने तहसीलदार-पटवारी को किया अटैच, बनाई जांच समिति

Land compensation scam
अंबिकापुर

CG Liquor Shop: अगले तीन दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, अंबिकापुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

CG liquor shop closed
अंबिकापुर

SIR politics: कांग्रेसियों ने निगम क्षेत्र के 1143 वोटरों के नाम कटवाने के प्रयास के लगाए आरोप, भाजपा नेताओं का लिया नाम

SIR politics
अंबिकापुर

Objectionable language: इंजीनियर्स बोले- ‘जूते मारकर काम कराओ’ जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिपं सीईओ

Objectionable language
अंबिकापुर

Wife murder: पत्नी ने पकड़ लिया पति का गुप्तांग, दर्द से कराहते हुए गुस्से में कर दी हत्या, गमछे से घोंटा गला

Wife murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.