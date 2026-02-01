ACL cricket tournament: अंबिकापुर चैंपियंस लीग डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कल, 10 टीमों के बीच होगी भिड़ंत

अंबिकापुर। आईपीएल की तर्ज पर शहर के गांधी स्टेडियम में अंबिकापुर चैंपियंस लीग (एसीएल) (ACL cricket tournament) डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को दोपहर 3 बजे से मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत की उपस्थिति में होगा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी टीमों के ऑनर्स व खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा टीम ऑनर्स को प्रतियोगिता के नियम व शर्तें बताई जाएंगी तथा फोटोग्राफी की जाएगी। जबकि प्रतियोगिता के मैच 15 फरवरी की शाम 6.30 बजे से रेग्यूलर खेले जाएंगे।