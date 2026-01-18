18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Cricket news: आईपीएल की तर्ज पर अंबिकापुर में होगी अंबिकापुर चैंपियंस लीग Cricket प्रतियोगिता, खिलाडिय़ों की नीलामी कल

Cricket news: शहर के गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले, 171 खिलाडिय़ों ने कराया है रजिस्ट्रेशन, 10 टीमों के ऑनर खिलाडिय़ों की करेंगे खरीदारी

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 18, 2026

Cricket news

Ambikapur champions league (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। आईपीएल की तर्ज पर अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में एसीएल (अंबिकापुर चैंपियंस लीग) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके लिए खिलाडिय़ों का ऑक्शन 11 जनवरी को स्थानीय माखन विहार में सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। प्रतियोगिता (Cricket news) में हिस्सा लेने 171 खिलाडिय़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें सिर्फ अंबिकापुर शहर के ही खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता टेनिस बॉल से खेली जाएगी। इसकी विजेता टीम को 1 लाख 11 हजार 111 रुपए नकद व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 55 हजार 555 रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

एसीएल सीजन-1 का रोमांच अगले माह अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। प्रतियोगिता में 10 टीमें हिस्सा लेंगीं। इसके लिए 10 टीमों के ऑनर सोमवार को खिलाडिय़ों की खरीदारी (Cricket news) करेंगे। नीलामी प्रक्रिया में ऑनर व मेंटोर ही शामिल होंगे। खिलाडिय़ों की नीलामी प्वाइंट्स के आधार पर होगी।

आयोजन समिति ने बताया कि यह प्रतियोगिता लीग के आधार पर होगी। सभी टीम ऑनर्स को कम से कम 15 खिलाडिय़ों को खरीदना होगा। हर टीम को 40 प्लस उम्र के 2 खिलाडिय़ों को खरीदना तथा इनमें से एक प्लेयर को प्लेइंग इलेवन में खेलाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता लाइव (Cricket news) होगी तथा इसे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लाइव स्ट्रीमिंग चैनल द्वारा दिखाया जाएगा।

Cricket news: खिलाडिय़ों के लिए शानदार पुरस्कार

प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों के लिए शानदार पुरस्कार (Cricket news) राशि की घोषणा की गई है। इसमें मैन ऑफ द सीरिज को एलईडी टीवी, बेस्ट बैट्समैन को फ्रिज, बेस्ट बॉलर को शूज, बेस्ट फिल्डर, 5 विकेट व शतक लगाने वाले खिलाड़ी को 5100-5100 रुपए, बेस्ट कैच व बेस्ट रन आउट को 2100-2100 तथा एमरजिंग प्लेयर को 3100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हर बोल्ड पर बॉलर को 100 रुपए तथा हर छक्के पर बैट्समैन को 50 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Bus accident update: Video: बस हादसे में 7 पहुंची मृतकों की संख्या, इनमें 4 महिला व 2 पुरुष शामिल, 32 गंभीर घायल गुमला रेफर
अंबिकापुर
Bus accident update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 08:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cricket news: आईपीएल की तर्ज पर अंबिकापुर में होगी अंबिकापुर चैंपियंस लीग Cricket प्रतियोगिता, खिलाडिय़ों की नीलामी कल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NH road: जल्द ही जर्जर सडक़ों से जनता को मिलेगी राहत, ओटीआई योजना से 44.82 करोड़ के काम को मिली स्वीकृति

NH road
अंबिकापुर

Bus accident update: Video: बस हादसे में 7 पहुंची मृतकों की संख्या, इनमें 4 महिला व 2 पुरुष शामिल, 32 गंभीर घायल गुमला रेफर

Bus accident update
अंबिकापुर

Bus accident: Video: झारखंड में मोड़ पर पलटी यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस, बलरामपुर के 5 लोगों की मौत, 95 घायल

Bus accident
अंबिकापुर

Ambikpur school: निगम के जर्जर स्कूल में पढ़ रहे 45 बच्चे, कभी भी ढह सकती है बिल्डिंग, प्राचार्य बोलीं- शिक्षकों की जान भी खतरे में

Ambikapur school
अंबिकापुर

Teachers protest: सहायक शिक्षकों ने दिया धरना, कहा- हम अपने मोबाइल से दर्ज नहीं कराएंगे ऑनलाइन उपस्थिति

Teachers protest
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.