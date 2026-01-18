Cricket news: आईपीएल की तर्ज पर अंबिकापुर में होगी अंबिकापुर चैंपियंस लीग Cricket प्रतियोगिता, खिलाडिय़ों की नीलामी कल

अंबिकापुर। आईपीएल की तर्ज पर अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में एसीएल (अंबिकापुर चैंपियंस लीग) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके लिए खिलाडिय़ों का ऑक्शन 11 जनवरी को स्थानीय माखन विहार में सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। प्रतियोगिता (Cricket news) में हिस्सा लेने 171 खिलाडिय़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें सिर्फ अंबिकापुर शहर के ही खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता टेनिस बॉल से खेली जाएगी। इसकी विजेता टीम को 1 लाख 11 हजार 111 रुपए नकद व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 55 हजार 555 रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।