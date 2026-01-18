Bus accident update: Video: बस हादसे में 7 पहुंची मृतकों की संख्या, इनमें 4 महिला व 2 पुरुष शामिल, 32 गंभीर घायल गुमला रेफर

अंबिकापुर/कुसमी। सगाई (लोटा पानी) कार्यक्रम में शामिल होने बलरामपुर के पिपरसोत गांव से 93 ग्रामीण किराए की स्कूल बस से रविवार की दोपहर झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड़ जा रहे थे। इसी बीच बस महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसा घाट मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे (Bus accident update) में 4 महिला समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 87 घायल हो गए। घटनास्थल छत्तीसगढ-झारखंड बॉर्डर से लगा हुआ है। सूचना मिलते ही महुआडांड़ व सामरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पतालों में भर्ती कराया। इनमें से 32 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए गुमला रेफर कर दिया गया है।