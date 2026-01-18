Bus accident: Video: झारखंड में मोड़ पर पलटी यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस, बलरामपुर के 5 लोगों की मौत, 95 घायल

Bus accident in Jharkhand (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। बलरामपुर के पिपरसोत गांव से 100 ग्रामीणों को लेकर झारखंड के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लोध फॉल जा रही स्कूल बस ओरसाघाट मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट (Bus accident) गई। बस की रफ्तार काफी तेज थी, उसका ब्रेक फेल हो गया था। हादसे में 4 पुरुष व एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हो गए। घटनास्थल छत्तीसगढ-झारखंड बॉर्डर से लगा हुआ है। सूचना मिलते ही महुआडांड़ पुलिस व सामरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
बताया जा रहा है कि ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की बस (Bus accident) को किराए में लेकर पिपरसोत के ग्रामीण झारखंड के लातेहार जिला के महुआडांड़ थाना अंतर्गत लोध फॉल में घूमने जा रहे थे। बस ओरसाघाट मोड़ के पास पहुंची ही थी कि तेज रफ्तार के कारण रेलिंग को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत (Bus accident) हो गई, जबकि 95 से अधिक घायल हैं। स्थानीय लोगों के अलावा महुआडांड़ व सामरी पुलिस की मदद से घायलों को महुआडांड अस्पताल तथा कार्मेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे (Bus accident) में दर्जनभर से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रांची रेफर किया जा रहा है। मृतकों की संख्या बढऩे की भी बात कही जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही पिपरसोत गांव में भी शोक का माहौल हैं। लोग अपने परिजनों से मिलने अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग