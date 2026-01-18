Bus accident: Video: झारखंड में मोड़ पर पलटी यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस, बलरामपुर के 5 लोगों की मौत, 95 घायल

अंबिकापुर। बलरामपुर के पिपरसोत गांव से 100 ग्रामीणों को लेकर झारखंड के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लोध फॉल जा रही स्कूल बस ओरसाघाट मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट (Bus accident) गई। बस की रफ्तार काफी तेज थी, उसका ब्रेक फेल हो गया था। हादसे में 4 पुरुष व एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हो गए। घटनास्थल छत्तीसगढ-झारखंड बॉर्डर से लगा हुआ है। सूचना मिलते ही महुआडांड़ पुलिस व सामरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पतालों में भर्ती कराया गया।