18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Bus accident: Video: झारखंड में मोड़ पर पलटी यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस, बलरामपुर के 5 लोगों की मौत, 95 घायल

Bus accident: झारखंड के महुआडांड़ इलाके में हुआ भीषण हादसा, छत्तीसगढ़ बार्डर से लगा हुआ है घटनास्थल, इनमें से कई गंभीर घायलों की हालत नाजुक, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 18, 2026

Bus accident

Bus accident in Jharkhand (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। बलरामपुर के पिपरसोत गांव से 100 ग्रामीणों को लेकर झारखंड के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लोध फॉल जा रही स्कूल बस ओरसाघाट मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट (Bus accident) गई। बस की रफ्तार काफी तेज थी, उसका ब्रेक फेल हो गया था। हादसे में 4 पुरुष व एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हो गए। घटनास्थल छत्तीसगढ-झारखंड बॉर्डर से लगा हुआ है। सूचना मिलते ही महुआडांड़ पुलिस व सामरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

बताया जा रहा है कि ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की बस (Bus accident) को किराए में लेकर पिपरसोत के ग्रामीण झारखंड के लातेहार जिला के महुआडांड़ थाना अंतर्गत लोध फॉल में घूमने जा रहे थे। बस ओरसाघाट मोड़ के पास पहुंची ही थी कि तेज रफ्तार के कारण रेलिंग को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत (Bus accident) हो गई, जबकि 95 से अधिक घायल हैं। स्थानीय लोगों के अलावा महुआडांड़ व सामरी पुलिस की मदद से घायलों को महुआडांड अस्पताल तथा कार्मेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Bus accident: रांची किया जा रहा रेफर

शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे (Bus accident) में दर्जनभर से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रांची रेफर किया जा रहा है। मृतकों की संख्या बढऩे की भी बात कही जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही पिपरसोत गांव में भी शोक का माहौल हैं। लोग अपने परिजनों से मिलने अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Pregnant girl died: युवती ने खाई गर्भपात की गोली, हो गई मौत, कुछ दिन बाद ही होने वाली थी शादी
अंबिकापुर
Pregnant girl died

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 06:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bus accident: Video: झारखंड में मोड़ पर पलटी यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस, बलरामपुर के 5 लोगों की मौत, 95 घायल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikpur school: निगम के जर्जर स्कूल में पढ़ रहे 45 बच्चे, कभी भी ढह सकती है बिल्डिंग, प्राचार्य बोलीं- शिक्षकों की जान भी खतरे में

Ambikapur school
अंबिकापुर

Teachers protest: सहायक शिक्षकों ने दिया धरना, कहा- हम अपने मोबाइल से दर्ज नहीं कराएंगे ऑनलाइन उपस्थिति

Teachers protest
अंबिकापुर

Pregnant girl died: युवती ने खाई गर्भपात की गोली, हो गई मौत, कुछ दिन बाद ही होने वाली थी शादी

Pregnant girl died
अंबिकापुर

Hasdev coal block protest: प्रदर्शनकारी बोले- हसदेव के परसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव बनाकर ली वन स्वीकृति

Hasdev coal block protest
अंबिकापुर

Young girl kidnapping: Video: कार सवार 4 युवकों ने युवती का किया अपहरण, शादीशुदा युवक करना चाहता था शादी

Kidnapping in car
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.