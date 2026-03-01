Surrender Maoist angry: आत्मसमर्पित नक्सली एरिया कमांडर ने जताई नाराजगी, बोला- मदद नहीं मिली तो परिवार संग आत्महत्या की नौबत

अंबिकापुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एक आत्मसमर्पित नक्सली कमांडर (Surrender Maoist angry) ने सरकारी सिस्टम से परेशान है। वह मंगलवार को आईजी से मिलने अंबिकापुर पहुंचा था। लेकिन आईजी के किसी कार्य से जिला मुख्यालय में न होने के कारण उसकी मुलकात नहीं हो पाई। उसने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि उसे नक्सल पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिला तो उसे परिवार के साथ आत्महत्या करने या फिर मजबूरी में घर छोडऩे की नौबत आ सकती है।