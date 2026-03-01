State women commission: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने की 101 प्रकरणों की सुनवाई, निपटाए 30 मामले

जिला-वार प्राप्त मामलों (State women commission) में सरगुजा जिले के 35 में से 5, जशपुर के 18 में से 9, सूरजपुर के 18 में से 10, बलरामपुर के 6 में से 2, कोरिया के 13 में से 3 तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के 11 में से 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सुनवाई में दोनों पक्षों के कुल 80 पक्षकारों ने पंजीयन कराया, जबकि शेष पक्षकार अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित पक्षकारों के मामलों को अगली सुनवाई के लिए रखा जाएगा।