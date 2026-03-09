Doctor’s donating body: वरिष्ठ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद माहुले का निधन, जीवित रहते देहदान कर समाज को दिया प्रेरक संदेश

अंबिकापुर. शहर के डीसी रोड निवासी एवं माहुले क्लिनिक के संचालक वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दुर्गा प्रसाद माहुले का 7 मार्च को लाइफ लाइन अस्पताल में निधन (Doctor's donating body) हो गया। वे 78 वर्ष के थे। उनके निधन से चिकित्सा जगत और शहर में शोक की लहर है। वहीं डॉ. माहुले ने अपने जीवनकाल में ही देहदान का संकल्प लिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने उनका पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के सुपुर्द कर दिया।