Gas cylinder price hike: महिलाओं के साथ गैस सिलेंडर लेकर सडक़ पर निकले कांग्रेसी, केंद्र सरकार के खिलाफ किया हल्लाबोल

बैकुंठपुर। कांग्रेस ने रविवार को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए तथा कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Gas cylinder price hike) किया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कुमार चौक में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारे लगाए। जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।