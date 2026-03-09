8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Gas cylinder price hike: महिलाओं के साथ गैस सिलेंडर लेकर सडक़ पर निकले कांग्रेसी, केंद्र सरकार के खिलाफ किया हल्लाबोल

Gas cylinder price hike: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए तथा कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 08, 2026

Gas cylinder price hike

Congressmen protest (Photo source- Patrika)

बैकुंठपुर। कांग्रेस ने रविवार को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए तथा कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Gas cylinder price hike) किया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कुमार चौक में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारे लगाए। जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि रसोई गैस (Gas cylinder price hike) आम जनता की दैनिक आवश्यकता है, लेकिन बार-बार कीमतों में वृद्धि से लोगों को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेसियों ने बढ़ी हुई गैस कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की।

कार्यकर्ताओंं ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण करने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आम जनता को राहत देने के बजाय लगातार महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस (Gas cylinder price hike) ने चेतावनी दी, कि गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेने पर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।

Gas cylinder price hike: प्रदर्शन में ये हुए शामिल

विरोध प्रदर्शन (Gas cylinder price hike) में पूर्व जिला अध्यक्ष नजीर अजहर, पीसीसी सदस्य योगेश शुक्ला, कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल, उपाध्यक्ष प्रवीर भट्टाचार्य, हेमसागर यादव, बिहारी लाल राजवाड़े, भूपेंद्र यादव, आशीष यादव, कृष्ण कुमार राजवाड़े, अनिल जायसवाल, यूसुफ इराकी, आशीष डबरे, दीपक गुप्ता, राजीव गुप्ता, आशीष डबरे, एजाज गुड्डू, एसएन मोदी, संजोती मरकाम, अन्नपूर्णा सिंह, चांदनी सोनी सहित अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

Theft in mobile shop: स्टेडियम में बनाया प्लान और दुकान से ले उड़े लाखों के मोबाइल, तोड़ी थी दीवार, 2 आरोपी गिरफ्तार
सुरजपुर
Theft in mobile shop

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 08:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Gas cylinder price hike: महिलाओं के साथ गैस सिलेंडर लेकर सडक़ पर निकले कांग्रेसी, केंद्र सरकार के खिलाफ किया हल्लाबोल

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Usury case: सूदखोरी: 2 आदिवासी परिवार से 23.71 लाख की ठगी, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

Usury case
कोरीया

UPSC topper interview: छत्तीसगढ़ी कोसा साड़ी पहनकर UPSC का इंटरव्यू देने पहुंची थीं IPS दर्शना, पैनल ने पूछी इसकी खासियत, किए 30 सवाल

UPSC topper interview
कोरीया

Daughter funeral mother’s body: रूढिय़ों को तोड़ बेटी ने अपनी मां की चिता को दी मुखाग्नि, नम हुईं लोगों की आंखें

Daughter funeral mother's body
कोरीया

Murder in sand mines: रेत खनन: छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसकर युवक की हत्या, शहडोल से 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस कर्मी फरार

Murder in sand mines
कोरीया

गांव से दिल्ली तक का सफर… किसान की बेटी दर्शना सिंह बनी आईपीएस, UPSC में 383वीं रैंक से रचा इतिहास

किसान की बेटी बनी आईपीएस (photo source- Patrika)
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.