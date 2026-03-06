गांव से दिल्ली तक का सफर… किसान की बेटी दर्शना सिंह बनी आईपीएस, UPSC में 383वीं रैंक से रचा इतिहास

दर्शना सिंह ने बताया कि जब वे पांचवीं कक्षा में पढ़ती थीं, तभी से उनके मन में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना था। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वहां उन्होंने करीब एक साल तक कोचिंग ली और उसके बाद लगातार पढ़ाई और नोट्स की मदद से तैयारी जारी रखी। मुख्य परीक्षा में उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को चुना। उनके अनुसार, वही विषय चुनना चाहिए जिसमें रुचि हो और जिसे लंबे समय तक बिना थके पढ़ा जा सके।