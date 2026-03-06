UPSC Results: एमसीबी जिले की बेटी दर्शना सिंह बनीं आईपीएस, UPSC में हासिल किया 383वां रैंक

बैकुंठपुर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) (UPSC Results) ने वर्ष 2025 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें एमसीबी (मनेंद्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर) जिले की बेटी दर्शना सिंह उर्फ ग्रेसी 383वां रैंक हासिल कर आईपीएस पद के लिए चयनित हुई हैं। दर्शना सिंह ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गृहग्राम चांगभखार व जनकपुर में खुशी का माहौल है। परिजन ने उनका मुंह मीठा कराकर व आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया।