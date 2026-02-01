UPSC topper honored: अंबिकापुर के केशव गर्ग ने UPSC की परीक्षा की उत्तीर्ण, महापौर ने दिया 1 लाख रुपए का चेक

अंबिकापुर। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले शहर के मेधावी छात्र केशव गर्ग को सम्मानित किया गया। गुरुवार को महापौर कक्ष में मेयर मंजूषा भगत एवं सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने छात्र को महापौर सम्मान निधि से 1 लाख रुपए का चेक प्रदान (UPSC topper honored) किया। महापौर की ओर से सम्मान पाकर छात्र के चेहरे खिल उठे। इस दौरान छात्र की उपलब्धि पर कक्ष में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने तालियां बजाकर उसका प्रोत्साहन किया।