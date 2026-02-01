19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

UPSC topper honored: अंबिकापुर के केशव गर्ग ने UPSC की परीक्षा की उत्तीर्ण, महापौर ने दिया 1 लाख रुपए का चेक

UPSC topper honored: महापौर कक्ष में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया सम्मानित, महापौर बोली- नगर को गौरवान्वित करने वालों को किया जाएगा प्रोत्साहित

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 19, 2026

UPSC topper honored

Mayor gave 1 lakh cheque to Keshav Garg (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले शहर के मेधावी छात्र केशव गर्ग को सम्मानित किया गया। गुरुवार को महापौर कक्ष में मेयर मंजूषा भगत एवं सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने छात्र को महापौर सम्मान निधि से 1 लाख रुपए का चेक प्रदान (UPSC topper honored) किया। महापौर की ओर से सम्मान पाकर छात्र के चेहरे खिल उठे। इस दौरान छात्र की उपलब्धि पर कक्ष में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने तालियां बजाकर उसका प्रोत्साहन किया।

इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि शहर के ऐसे युवा जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर नगर को गौरवान्वित करेंगे, उन्हें निगम द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन (UPSC topper honored) राशि दी जाएगी। इससे अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

इस योजना के तहत पूर्व में छात्रा प्राची जायसवाल एवं छात्र नीरज कुमार गोयल को भी 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा चुकी है। दरअसल यूपीएससी सीएसई (UPSC topper honored) की परीक्षा में शहर के छात्र केशव गर्ग ने अप्रैल 2025 में सफलता प्राप्त की थी। 496वां रैंक लाकर केशव गर्ग ने शहर का नाम प्रदेश स्तर पर रौशन किया था।

UPSC topper honored: ये रहे उपस्थित

सम्मान समारोह (UPSC topper honored) के दौरान निगम के एमआईसी सदस्य मनीष सिंह, जितेंद्र सोनी, के अलावा पार्षद ममता तिवारी, श्वेता गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, विपिन पांडेय, शशिकांत जायसवाल, सुशांत घोष, मनोज गुप्ता, विकास पांडेय, पपिंदर सिंह, सरिता गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Drug smuggling: सरगुजा में नशे का नेटवर्क सक्रिय, 896 नग नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा है तार
अंबिकापुर
Drug smuggling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / UPSC topper honored: अंबिकापुर के केशव गर्ग ने UPSC की परीक्षा की उत्तीर्ण, महापौर ने दिया 1 लाख रुपए का चेक

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Drug smuggling: सरगुजा में नशे का नेटवर्क सक्रिय, 896 नग नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा है तार

Drug smuggling
अंबिकापुर

Slaps video viral: ट्रैफिक जवान ने युवक को जड़े थप्पड़ तो युवक ने भी मारे मुक्के, गिर गई टोपी और वाकी-टॉकी, देखें वायरल वीडियो

Slaps video viral
अंबिकापुर

Political news: भाजयुमो ने की शिकायत, कहा- SIR को लेकर सोशल मीडिया पर दी जा रही भ्रामक जानकारी, सांप्रदायिक माहौल बिगाडऩे का प्रयास

Political news
अंबिकापुर

Villager died case: पिटाई से ग्रामीण की मौत का मामला: आरोपी SDM निलंबित, सेंट्रल जेल अंबिकापुर में किया गया शिफ्ट

Villager died case
क्राइम

सेक्स रैकेट का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 14 गिरफ्तार

Sex Racket Bust: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 14 गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी(photo-patrika)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.