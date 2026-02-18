Sex Racket Bust: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 14 गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी(photo-patrika)
Sex Racket Bust: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला गाँधी नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कई इलाकों में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी।
पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों और गोपनीय सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित की गई। इसके बाद संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मौके से पति-पत्नी समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच के बाद अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरोह शहर के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय था और कथित तौर पर होटल व किराए के मकानों का उपयोग किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।
गौरतलब है कि दो महीने पूर्व भी कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में देह व्यापार का मामला सामने आया था। उस समय पुलिस ने आकाशवाणी चौक के पास औचक कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित सात लोगों को हिरासत में लिया था। होटल मैनेजर और एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया था।
फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
