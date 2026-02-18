Sex Racket Bust: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 14 गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी

Sex Racket Bust: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला गाँधी नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कई इलाकों में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी।