Stunt in car: नाबालिगों को थमा दी कार की चाबी, की स्टंटबाजी, कोर्ट ने ठोंका 37 हजार रुपए का जुर्माना

अंबिकापुर. शहर के नवापारा में नाबालिग छात्रों द्वारा कार से स्टंटबाजी (Stunt in car) के मामले में पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ एमव्ही एक्ट व अनाधिकृत रूप से नाबालिग को वाहन देने के मामले में कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वाहन स्वामी पर 37 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।