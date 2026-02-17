Crime news: हत्या, बलात्कार और मारपीट में शामिल 15 अपचारी बालक प्लेस ऑफ सेफ्टी से फरार, 5 पकड़े गए, गार्ड को पीटा

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था से सोमवार की रात 15 अपचारी बालक फरार हो गए। फरार हुए अपचारी बालक (Crime news) हत्या, बलात्कार, मारपीट व चोरी के मामले में शामिल हैं। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद गार्ड के साथ मारपीट की, इसके बाद सभी फरार हो गए। मामला सामने आते ही हडक़ंप मच गया। पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरु की, इस दौरान 5 अपचारी बालक पकड़े गए, जबकि 10 की तलाश जारी है।