Minister honored policemen: 20 लाख की लूट के आरोपियों को चंद घंटे में पकड़ा, मंत्री ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

28 दिसंबर को शहर के मोबाइल व्यापारी अनिल अग्रवाल दुकान से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सत्तीपारा कैलाश मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था तथा 20 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम (Minister honored policemen) ने कार्रवाई करते हुए चंद घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।