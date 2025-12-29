29 दिसंबर 2025,

सोमवार

अंबिकापुर

Loot in Ambikapur city: Video: मोबाइल व्यवसायी के सिर पर डंडे से किया प्रहार, स्कूटी से गिरते ही 20 लाख लूटकर हुए फरार, 2 आरोपी गिरफ्तार

Loot in Ambikapur city: शहर के सतीपारा इलाके में स्थित रानीसती मंदिर के पास हमला कर फरार हुए थे बदमाश, खेत में पैसे बांटते समय पहुंच गई पुलिस, 18 लाख रुपए 3 घंटे के भीतर बरामद

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 29, 2025

Loot in Ambikapur city

Loot accused arrested

अंबिकापुर. शहर के सतीपारा स्थित रानी सती मंदिर के पास रविवार की रात 2 युवक स्कूटी सवार मोबाइल व्यवसायी पर हमला कर रुपयों से भरा झोला लूटकर (Loot in Ambikapur city) फरार हो गए थे। झोले में 20 लाख रुपए थे। सूचना पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए घटना के 3 घंटे के अंदर ही 18 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद करने में सफल रही। दोनों युवक घटना को अंजाम देने के बाद शहर के बिलासपुर चौक से लगे ग्राम जगदीशपुर स्थित खेत में रुपयों का बंटवारा कर रहे थे। इसी बीच पुलिस पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। पुलिस को देख दोनों रुपयों से भरे झोले को छोडक़र भाग निकले, वे केवल 2 लाख रुपए ही अपने साथ ले जाने में सफल हो पाए थे। फिर पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और शेष 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार आरोपी में से एक युवक व्यवसायी के दुकान का पूर्व कर्मचारी भी रह चुका है।

अनिल अग्रवाल शहर के सतीपारा स्थित रानीसती मंदिर के पास का रहने वाला है। इनका ब्रह्मरोड में मोबाइल की थोक दुकान है। वह प्रतिदिन की तरह रात करीब 9.30 बजे दुकान बंदकर स्कूटी (Loot in Ambikapur city) से घर जा रहे थे। वे अपने साथ झोले में 20 लाख रुपए भी रखे थे।

वे घर से कुछ दूर पहले रानीसती मंदिर के पास पहुंचे ही थे के पूर्व से घात लगाए 2 युवकों में से एक युवक ने स्कूटी सवार व्यवसायी पर डंडे से पीछे से हमला (Loot in Ambikapur city) कर दिया। इससे वह गिर गए और बेहोश हो गए। इस दौरान युवक ने रुपयों से भरे बैग को लेकर फरार हो गया।

कुछ देर बाद व्यवसायी को होश आया तो उसने घटना की जानकारी मोबाइल से परिजन को दी। घर से नजदीक वारदात होने के कारण परिजन तत्काल मौके पर पहुंच गए। परिजन ने घटना (Loot in Ambikapur city) की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी और व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

खेत में रुपयों को कर रहे थे बंटवारा

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी राजेश अग्रवाल ने सीएसपी राहुल बंसल को टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएसपी व कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचकर मौके की जांच की। इस दौरान घटनास्थल (Loot in Ambikapur city) के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरु कर दी।

साइबर सेल की मदद से पुलिस रात करीब 12 बजे आरोपियों की तलाश करते हुए जगदीशपुर क्षेत्र में पहुंची। यहां दोनों आरोपी खेत में बाइक खड़ी कर रुपयों का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस को देख दोनों आरोपी रुपयों से भरे झोले को छोडक़र भाग निकले, वे केवल 2 लाख रुपए ही अपने साथ ले जाने में सफल (Loot in Ambikapur city) हो पाए थे। पुलिस ने वहां से 18 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया था।

Loot in Ambikapur city: एक आरोपी निकला पूर्व कर्मचारी

घटना के 3 घंटे के अंदर पुलिस 18 लाख रुपए व घटना के प्रयुक्त बाइक को बरामद लिया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी दीपक दास पिता जयमंगल दास उम्र 24 वर्ष निवासी खालपारा अमगसी लखनपुर व रोहित दास पिता भकुस दास भातुपारा (Loot in Ambikapur city) थाना मणिपुर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सजनपुर में रह रहे थे। दीपक दास व्यवसायी के दुकान का पूर्व कर्मचारी रह चुका है।

Published on:

29 Dec 2025 08:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Loot in Ambikapur city: Video: मोबाइल व्यवसायी के सिर पर डंडे से किया प्रहार, स्कूटी से गिरते ही 20 लाख लूटकर हुए फरार, 2 आरोपी गिरफ्तार

