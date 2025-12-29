Loot in Ambikapur city: Video: मोबाइल व्यवसायी के सिर पर डंडे से किया प्रहार, स्कूटी से गिरते ही 20 लाख लूटकर हुए फरार, 2 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के सतीपारा स्थित रानी सती मंदिर के पास रविवार की रात 2 युवक स्कूटी सवार मोबाइल व्यवसायी पर हमला कर रुपयों से भरा झोला लूटकर (Loot in Ambikapur city) फरार हो गए थे। झोले में 20 लाख रुपए थे। सूचना पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए घटना के 3 घंटे के अंदर ही 18 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद करने में सफल रही। दोनों युवक घटना को अंजाम देने के बाद शहर के बिलासपुर चौक से लगे ग्राम जगदीशपुर स्थित खेत में रुपयों का बंटवारा कर रहे थे। इसी बीच पुलिस पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। पुलिस को देख दोनों रुपयों से भरे झोले को छोडक़र भाग निकले, वे केवल 2 लाख रुपए ही अपने साथ ले जाने में सफल हो पाए थे। फिर पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और शेष 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार आरोपी में से एक युवक व्यवसायी के दुकान का पूर्व कर्मचारी भी रह चुका है।