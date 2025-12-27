Nat gang: लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था नट गिरोह, सर्राफा व्यापारियों की सूझबूझ से टली घटना, 1 का टूटा पैर

सीतापुर। सीतापुर में मंगलवार की रात नगर में लूट (Loot) की एक बड़ी घटना तब होते होते रह गई। जब नट गिरोह (Nat gang) के लुटेरे रात के 8 बजे नगर के एक सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में घात लगाए बैठे थे। भनक लगते ही सर्राफा व्यापारी सतर्क हो गए थे। इसकी वजह से अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए और भाग निकले। भागने के दौरान गिरोह की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक नकाबपोश का पैर टूट गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। शुक्रवार को व्यापारियों ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। इस घटना के बाद नगर में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।