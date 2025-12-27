27 दिसंबर 2025,

शनिवार

अंबिकापुर

Nat gang: लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था नट गिरोह, सर्राफा व्यापारियों की सूझबूझ से टली घटना, 1 का टूटा पैर

Nat gang: सर्राफा व्यापारियों को नट गिरोह बनाना चाह रहा था निशाना, समय पर सूचना मिल जाने से टल गई वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 27, 2025

Nat gang

Nat gang captured in CCTV (Photo- Patrika)

सीतापुर। सीतापुर में मंगलवार की रात नगर में लूट (Loot) की एक बड़ी घटना तब होते होते रह गई। जब नट गिरोह (Nat gang) के लुटेरे रात के 8 बजे नगर के एक सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में घात लगाए बैठे थे। भनक लगते ही सर्राफा व्यापारी सतर्क हो गए थे। इसकी वजह से अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए और भाग निकले। भागने के दौरान गिरोह की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक नकाबपोश का पैर टूट गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। शुक्रवार को व्यापारियों ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। इस घटना के बाद नगर में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

मंगलवार की रात साढ़े 7 बजे नगर के सर्राफा व्यापारी ब्रम्हदेव सोनी की पत्नी दुकान के कर्मचारी के साथ बाइक से अपने घर जा रही थी। मुख्य मार्ग से उनके घर जाने का रास्ता एक गली से होकर गुजरता है, जहां अंधेरा होने के बाद आवाजाही कम होने से सन्नाटा पसर जाता है। जैसे ही वे मुख्य मार्ग से गली में मुड़ी और कुछ दूर आगे बढ़ी।

इसी बीच गली में घात लगाए बाइक सवार 2 नकाबपोश (Nat gang) युवक नजर आए जो उन्हें देखते ही छिपने लगे। सुनसान गली में बाइक सवार 2 नकाबपोश को देख दोनों डर गए और घर पहुंचते ही कर्मचारी ने यह बात फोन पर ब्रम्हदेव सोनी को बताई। सूचना मिलते ही ब्रम्हदेव सोनी तत्काल घर पहुंचे और बाइक सवार दोनों नकाबपोश युवक के करीब जाकर उनसे पूछताछ करने लगे।

सर्राफा व्यापारी द्वारा पूछताछ के दौरान दोनों (Nat gang) हड़बड़ा गए और मौके से बाइक क्रमांक सीजी 04 एनपी 5625 से भाग निकले। सर्राफा व्यापारी ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया था, लेकिन वे चकमा देकर भाग निकले।

Nat gang: भाई को बताई पूरी बात

इस घटना से दहशत में आए ब्रम्हदेव सोनी ने यह बात अपने बड़े भाई इंद्रदेव सोनी को बताई और दोनों अज्ञात नकाबपोश युवकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। अभी पहले हुई घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज भी नही हो पाई थी कि आधे घंटे के भीतर वही घटना (Nat gang) उनके बड़े भाई इंद्रदेव सोनी के सर्राफा कारोबारी बेटे और पत्नी के साथ घट गई।

रात लगभग 8 बजे जब उनका भतीजा दुकान बंद कर अपनी मां के साथ कार में बैठकर घर जा रहा था। तभी दूसरी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक उनकी कार के आगे-आगे चलने लगे।

इस दौरान दोनों ने हाथ देकर कार को रोकने की कोशिश की। फिर दोनों (Nat gang) कार के सामने खड़े हो गये। इसके बाद भी सर्राफा व्यापारी के भतीजे ने बिना रोके कार आगे बढ़ा दी और सीधे घर के पास जाकर अपनी कार रोकी।

नकाबपोशों का किया पीछा

घर पहुंचते ही उसने सामान के साथ मां को घर भेजा और बाइक सवार नकाबपोशों (Nat gang) का कार से पीछा करने लगा। यह देख नकाबपोश मौके से भागने लगे। पीछा करने के दौरान उसने फोन से अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने पिता और चाचा को अवगत कराया।

भाग रहे युवकों की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक घायल

कार से पीछा करने के दौरान भाग रहे युवकों की बाइक ग्राम चलता-खडग़ांव मार्ग में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बाइक सवार एक युवक (Nat gang) का पैर टूट गया और दूसरा मामूली रूप से घायल हो गया। मामूली घायल युवक अपने साथी को वहीं छोडक़र फरार हो गया। इस दौरान पीछा कर रहे युवक के अलावा काफी लोग वहां पहुंचे थे।

इस घटना के बाद 112 के सहयोग से पुलिस घटनास्थल से लेकर युवक को हॉस्पिटल पहुंची। जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रात में ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। घायल युवक का नाम संजय नट बताया जा रहा है जो रायगढ़ जिले के विजयनगर कंडराजा का रहने वाला है।

पूरी तैयारी से आए थे गिरोह के सदस्य

लूट का शिकार होने से बचे सर्राफा व्यापारी इस घटना (Nat gang) के बाद से काफी दहशत में है। सर्राफा कारोबारी के घर के पास हुए इस घटना का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं इस घटनाक्रम पर नजर डाला जाए तो नट गिरोह सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने पूरी तैयारी के साथ आया था।

इस गिरोह के सदस्य गुट बनाकर सर्राफा व्यापारी के जेवर दुकान से लेकर घर तक की सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। ताकि वे आसानी से लूट की घटना (Nat gang) को अंजाम देकर फरार हो सके। इस संबंध में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

