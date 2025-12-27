27 दिसंबर 2025,

शनिवार

अंबिकापुर

Protest against Bangladesh: Video: कांग्रेसियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन

Protest against Bangladesh: राजीव गांधी भवन से पैदल मार्च कर घड़ी चौक पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश को सख्त संदेश देने पीएम मोदी पर साधा निशाना

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 27, 2025

Protest against Bangladesh

Congress protest (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की हत्या और उनपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर शनिवार को कांग्रेसियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद (Protest against Bangladesh) के नारे लगाए। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा घड़ी चौक पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मो. यूनुस का पुतला दहन कर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन से घड़ी चौक तक पैदल मार्च कर जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर देश को वही दृढ़ता वाला रवैया अपनाना चाहिए, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने अपनाया था। देश की जनता यह चाहती है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश को तो दिखाएं कि बेगुनाह हिंदुओं पर अत्याचार (Protest against Bangladesh) बंद हो।

निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि मैं बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी गुटों की कड़ी निंदा करता हूं जो वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की नृशंस हत्या कर रहे हैं।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहां के अल्पसंख्यक समुदाय (Protest against Bangladesh) की रक्षा वहां के सरकार की जिम्मेदारी होती है। निश्चय ही बांग्लादेश की सरकार इस मामले में विफल रही है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढुलमुल रवैया छोड़ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

Protest against Bangladesh: ये रहे उपस्थित

पुतला दहन कार्यक्रम (Protest against Bangladesh) में पीसीसी उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव, पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, मो. इस्लाम, विनय शर्मा, रामविनय सिंह, जगन्नाथ कुशवाहा, हेमंत तिवारी, संजय विश्वकर्मा, मुनेश्वर राजवाड़े, डॉ. लालचंद यादव, इंद्रजीत सिंह धंजल, अनिल सिंह, दुर्गेश गुप्ता, संजीव मंदिलवार, लक्ष्मी गुप्ता, पापिन्दर सिंह, संजय सिंह, गुरूप्रीत सिद्धू, नरेंद्र विश्वकर्मा, जमील खान सहित अन्य मौजूद थे।

महिला अत्याचार को लेकर कैंडल मार्च

इधर उन्नाव रेप केस में न्यायालय के फैसले और अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं का नाम सामने आने के बाद निष्पक्ष जांच और अदालत में सही पक्ष रखने को लेकर महिला कांग्रेस सरगुजा ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया।

महिला कांग्रेस शहर की जिलाध्यक्ष सीमा सोनी (Protest against Bangladesh) ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के आरोपी भाजपाइयों को जिस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है, उससे अचंभित हैं। महिला कांग्रेस ने घड़ी चौक पर प्रदर्शन के उपरांत मोमबत्ती जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।

इस दौरान संध्या रवानी, गीता प्रजापति, रुही गजाला, प्रीति सिंह, पूर्णिमा सिंह, नुजहत फातिमा, हीरो बड़ा, हमीदा बनो, गीता रजक, सपना सिन्हा, उर्मिला विश्वास, कल्पना गुप्ता, प्रतिमा सिंह, असगरी बेगम, अंजू, ममता समेत अन्य उपस्थित थे।

Severe cold in Ambikapur

27 Dec 2025 07:32 pm

Protest against Bangladesh: Video: कांग्रेसियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

