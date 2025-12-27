Protest against Bangladesh: Video: कांग्रेसियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन

अंबिकापुर. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की हत्या और उनपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर शनिवार को कांग्रेसियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद (Protest against Bangladesh) के नारे लगाए। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा घड़ी चौक पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मो. यूनुस का पुतला दहन कर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन से घड़ी चौक तक पैदल मार्च कर जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।