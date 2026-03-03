Father murder: पिता की हत्या कर पानी टंकी में डाल दी लाश, फिर बिरयानी खाकर सो गया, पुलिस से बोला- ‘बाय मिस्टेक’ हो गया

अंबिकापुर। शहर के ट्रांसपोर्टनगर से लगे बहेरापारा में सोमवार की रात एक युवक ने अपने पिता के सिर पर टांगी के पिछले हिस्से से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या (Father murder) के बाद उसने पिता का शव घर के पास ही पानी टंकी में डाल दिया। इसके बाद वह दुकान जाकर बिरयानी लाया और खाकर सो गया। सुबह सूचना पर पहुंची मणिपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पानी टंकी से शव निकलवाया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बाय मिस्टेक घटना होने की बात कही।