3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Father murder: पिता की हत्या कर पानी टंकी में डाल दी लाश, फिर बिरयानी खाकर सो गया, पुलिस से बोला- ‘बाय मिस्टेक’ हो गया

Father murder: शराब के नशे में पिता के घर पहुंचा था बेटा तो पिता ने जताई थी नाराजगी, टांगी के पिछले हिस्से से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर मार डाला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 03, 2026

Father murder

Police on the spot (Photo source- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के ट्रांसपोर्टनगर से लगे बहेरापारा में सोमवार की रात एक युवक ने अपने पिता के सिर पर टांगी के पिछले हिस्से से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या (Father murder) के बाद उसने पिता का शव घर के पास ही पानी टंकी में डाल दिया। इसके बाद वह दुकान जाकर बिरयानी लाया और खाकर सो गया। सुबह सूचना पर पहुंची मणिपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पानी टंकी से शव निकलवाया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बाय मिस्टेक घटना होने की बात कही।

शहर के ट्रांसपोर्टनगर से लगे बहेरापारा निवासी 50 वर्षीय पारस केरकेट्टा अलग मकान बनाकर रह रहा था, जबकि उसके घर के पास ही किराए के मकान में उसका छोटा बेटा 25 वर्षीय प्रभात केरकेट्टा रहता है। सोमवार की रात करीब 11 बजे प्रभात शराब के नशे में पिता (Father murder) के घर पहुंचा।

शराब के नशे में देख पिता ने डांट लगाई। इस पर पिता-पुत्र के बीच विवाद हो गया। इसी बीच प्रभात ने अपने पिता के सिर पर टांगी के पिछले हिस्से से ताबड़तोड़ प्रहार (Father murder) कर दिया। टांगी के प्रहार से पिता लहूलुहान होकर वहीं गिया गया और उसकी मौत हो गई।

पानी टंकी में डाला शव, फिर खाई बिरयानी

पिता की हत्या (Father murder) करने के बाद प्रभात ने शव उठाया और घर के पास ही पानी टंकी में डाल दिया। इसके बाद वह पास ही स्थित दुकान में गया और बिरयानी खाकर अपने किराए के कमरे में लौटा और सो गया।

Father murder: सुबह पुलिस ने किया गिरफ्तार

पड़ोस के लोगों ने रात में प्रभात व उसके पिता के बीच तेज आवाज में झगड़े की बात सुनी थी। उन्हें पता चल गया था कि प्रभात ने पिता को मार (Father murder) डाला है। इसकी सूचना उन्होंने मणिपुर पुलिस को दी। मंगलवार की सुबह थाना प्रभारी सीपी तिवारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचे और आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

इस दौरान उसने पुलिस से कहा कि शराब के नशे में बाय मिस्टेक हो गया। इसके बाद पुलिस ने शव को टंकी से निकालकर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Father murder) कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

Surguja police: होली पर सरगुजा पुलिस अलर्ट: 500 जवान तैनात, पुलिस की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल
अंबिकापुर
Surguja police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 01:28 pm

Published on:

03 Mar 2026 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Father murder: पिता की हत्या कर पानी टंकी में डाल दी लाश, फिर बिरयानी खाकर सो गया, पुलिस से बोला- ‘बाय मिस्टेक’ हो गया

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Unique Holi: सरगुजा की अनोखी होली: पत्थर और तीर-धनुष से लगाते हैं निशाना, विजेता को इनाम में मिलते हैं महुआ के 2 पेड़

Unique holi
अंबिकापुर

Surguja police: होली पर सरगुजा पुलिस अलर्ट: 500 जवान तैनात, पुलिस की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल

Surguja police
अंबिकापुर

Road accident: बहन को ससुराल छोडऩे जा रहे बाइक सवार भाई की सडक़ हादसे में मौत, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

Road accident
अंबिकापुर

Commits suicide: शादी से पहले युवती ने मंगेतर के किराए के कमरे में जाकर की आत्महत्या, बहन को भी ले गई थी साथ

Commits suicide
अंबिकापुर

झूठी पहचान, झूठा विवाह… युवती से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

झूठी पहचान, झूठा विवाह… युवती से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद(photo-patrika)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.