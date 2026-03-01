Commits suicide: शादी से पहले युवती ने मंगेतर के किराए के कमरे में जाकर की आत्महत्या, बहन को भी ले गई थी साथ

अंबिकापुर। शहर के बौरीपारा में शनिवार की शाम को एक युवती ने मंगेतर के किराए के मकान में जाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव दुपट्टे के सहारे फंदे (Commits suicide) से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर आगे की प्रक्रिया पूरी की। दरअसल एक महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। करीब 1 माह से मंगेतर ने पढ़ाई का हवाला देते हुए उससे बातचीत बंद कर दी थी। इससे युवती परेशान थी। इसी बीच शनिवार को वह चचेरी बहन के साथ उसके किराए के मकान में पहुंची। यहां मंगेतर नहीं था तो वह रुक गई, जबकि बहन लौट गई। शाम को जब बहन पहुंची तो उसका शव किचन में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।