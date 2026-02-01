Anganwadi workers protest: आंबा कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने किया कलेक्टोरेट का घेराव, कहा- इतने कम मानदेय में कैसे चलाएं घर

अंबिकापुर. दो दिवसीय हड़ताल के अंतिम दिन शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच ने धरनास्थल से रैली निकालकर कलेक्टोरेट का घेराव (Anganwadi workers protest) किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संभाग भर के बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी कुपोषण भगाने की है, लेकिन हम सब खुद कुपोषित है। क्योंकि सरकार द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है। उससे न तो हमारा भरण पोषण हो रहा है और न ही बच्चों का। हम अपना घर कैसे चलाएं?