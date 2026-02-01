Goods train derail: सूरजपुर में मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, 16 घंटे से बाधित है आवागमन, राहत कार्य जारी

रामानुजनगर। परसा खदान से कोयला परिवहन के लिए अडानी कंपनी द्वारा निर्मित कराए गए रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार की तडक़े बड़ा हादसा हो गया। सूरजपुर स्टेशन से सप्लाई किए गए एमटी (खाली) रैक के 7 डिब्बे सुबह करीब 3 बजकर 5 मिनट पर पटरी से उतर (Goods train derail) गए। इससे मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के कैरेज एवं वैगन विभाग का स्टाफ मौके पर पहुंचा और सुधार कार्य शुरू कर दिया। हादसे के कारण ट्रैक पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।