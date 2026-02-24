Road accident: भारत माता चौक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल

जरही। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही क्षेत्र में सोमवार की सुबह अंबिकापुर-बनारस मुख्य मार्ग स्थित भारत माता चौक के पास सडक़ हादसे में एसईसीएल कर्मी की मौत (Road accident) हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से शिवानी खदान में कार्यरत कॉलरी कर्मी समित लाल उम्र 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में उसके साथ बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया।