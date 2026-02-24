24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Road accident: भारत माता चौक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल

Road accident: ट्रेलर की टक्कर से सडक़ पर जा गिरे दोनों, गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल, रेफर किए जाने के बाद रास्ते में तोड़ा दम

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 24, 2026

Road accident

People on the spot (Photo- Patrika)

जरही। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही क्षेत्र में सोमवार की सुबह अंबिकापुर-बनारस मुख्य मार्ग स्थित भारत माता चौक के पास सडक़ हादसे में एसईसीएल कर्मी की मौत (Road accident) हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से शिवानी खदान में कार्यरत कॉलरी कर्मी समित लाल उम्र 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में उसके साथ बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया।

ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 बीएन 9910 मध्यप्रदेश के सिंगरौली से सामान खाली कर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक क्रमांक सीजी 15 डीई 2685 में सवार एसईसीएल कर्मचारी व उनके साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति सुबह करीब 8.30 बजे भारत माता चौक से गुजर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट (Road accident) में ले लिया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सडक़ पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद नागरिकों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद समित लाल की हालत नाजुक देखते हुए उसे अंबिकापुर रेफर किया गया, यहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु (Road accident) हो गई। भटगांव पुलिस मामले में अपराध दर्ज कर फरार ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Road accident: तेज रफ्तार पर लगाम की मांग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अंबिकापुर-बनारस मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार आम समस्या बन चुकी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए लोगों ने आक्रोश (Road accident) जताते हुए सडक़ पर जाम की स्थिति बना दी, जिसे पुलिस की समझाइश के बाद नियंत्रित किया गया।

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि भारत माता चौक सहित मुख्य मार्गों पर स्पीड कंट्रोल, ब्रेकर और कड़ी निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ये भी पढ़ें

Four lane road: शहर के लरंगसाय चौक से रामानुजगंज एनएच की 6.38 किमी सडक़ बनेगी फोरलेन, मिली 69 करोड़ की स्वीकृति
अंबिकापुर
Four lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 03:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Road accident: भारत माता चौक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

परीक्षा के पहले दिन मातम! 12वीं के दो छात्र बाइक से गिरे

तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Birthday celebrate on State highway: Video: आधा दर्जन युवकों ने कार के बोनट पर काटा बर्थडे केक, 20 मिनट तक स्टेट हाइवे किया जाम, फंसी रही एम्बुलेंस

Birthday celebrate on state highway
सुरजपुर

Stone pelting: अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर मचा बवाल, जेसीबी और 4 पुलिस वाहनों पर ग्रामीणों ने किया पथराव

Stone pelting
सुरजपुर

Big incident: बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए पति-पत्नी और 4 वर्षीय बेटी की दम घुटने से मौत, एक साथ उठीं 3 अर्थियां

Big incident
सुरजपुर

Job fraud: रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 2.38 लाख की ठगी, फरार आरोपी 9 माह बाद गिरफ्तार

Job fraud
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.