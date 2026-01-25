Road accident: मिनी ट्रक की चपेट में आ गए बाइक सवार, सिर पर पहिया चढऩे से 1 युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल

Dead body on the road (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के बिलासपुर चौक के पास मिनी ट्रक की चपेट में बाइक सवार 2 युवक आ गए। हादसे में एक युवक का सिर मिनी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। सिर कुचल जाने से उसकी मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले में अज्ञात दुर्घटनाकारी वाहन के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
शहर के मुक्तिपारा अटल आवास निवासी दीपक मानिकपुरी पिता सबद उम्र 39 वर्ष अपने दोस्त रवि कश्यप के साथ रहकर मजदूरी करता था। शनिवार की रात को दोनों बाइक से रवि के भाई को लेने बिलासपुर चौक जा रहे थे। दोनों बिलासपुर चौक से आगे पहुंचे ही थे कि अंबिकापुर की ओर से जा रहे मिनी ट्रक (Road accident) ने बाइक को टक्कर मार दी।
बाइक में टक्कर लगते ही दीपक सडक़ पर जा गिरा और उसका सिर मिनी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे (Road accident) में रवि को भी चोटें आई है। उसका इलाज चल रहा है।
हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना (Road accident) पास के दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची मणिपुर पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
