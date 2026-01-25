Road accident: मिनी ट्रक की चपेट में आ गए बाइक सवार, सिर पर पहिया चढऩे से 1 युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल

अंबिकापुर. शहर के बिलासपुर चौक के पास मिनी ट्रक की चपेट में बाइक सवार 2 युवक आ गए। हादसे में एक युवक का सिर मिनी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। सिर कुचल जाने से उसकी मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले में अज्ञात दुर्घटनाकारी वाहन के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।