Congressmen protest on opium: अफीम की खेती पर कांग्रेसियों ने घेरा भाजपा कार्यालय, कहा- प्रदेश में तेजी से फैल रहा सूखे नशे का अवैध कारोबार

अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती (Congressmen protest on opium) और फलते-फूलते सूखे नशे के कारोबार का आरोप लगाकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा कार्यालय का सांकेतिक घेराव किया गया। जिला प्रभारी पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह के नेतृत्व में किए गए घेराव में उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले के समोदा में भाजपा नेता द्वारा अफीम की खेती करने का मामला सामने आने के बाद अब बलरामपुर जिले में भी 2 स्थानों पर अफीम की खेती पकड़ी गई है।