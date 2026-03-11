Opium cultivation in Balrampur: एनसीबी ने उखड़वाई कुसमी में पकड़ी गई अफीम की खेती, सरपंच बोला- जनवरी में ही पुलिस को दी थी सूचना, लेकिन…

अंबिकापुर। दुर्ग जिले के बाद बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरनाटोली में 10 मार्च को अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ था। झारखंड के एक व्यक्ति द्वारा जशपुर जिले के ग्राम पंचायत राझाडीपा के पूर्व सरपंच की निगरानी में खेती कराई जा रही थी। सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम (Opium cultivation in Balrampur) मौके पर पहुंची थी और कार्रवाई शुरु की। पुलिस ने खेत में काम कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी झारखंड के बताए जा रहे हैं। वहीं एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की टीम ने अफीम के पौधे उखड़वाए। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। वहीं त्रिपुरी पंचायत के सरपंच का कहना है कि उसने जनवरी में ही अफीम की खेती की सूचना फोटो समेत कुसमी पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।