11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, तुरंत करें अप्लाई…

Anganwadi Assistant Recruitment: इच्छुक और पात्र महिला उम्मीदवार 24 मार्च 2026 तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 11, 2026

आंगनबाड़ी केंद्रों में निकाली भर्ती (photo source- Patrika)

आंगनबाड़ी केंद्रों में निकाली भर्ती (photo source- Patrika)

Anganwadi Recruitment 2026: अगर आप आंगनबाड़ी में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो यह मौका आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा के परियोजना अधिकारी ने जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी सहायिका के 2 रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र और इच्छुक महिला उम्मीदवारों से 24 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र

Anganwadi Assistant Recruitment: इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत चन्द्रडीपा वार्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र अगासी चन्द्रडीपा में सहायिका का 1 पद और खालपारा वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र सिलसिला खालपारा में सहायिका का 1 पद भरा जाएगा।

परियोजना अधिकारी के अनुसार इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। भर्ती से संबंधित शर्तें, पात्रता और अन्य जरूरी जानकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा कार्यालय, जनपद पंचायत लुण्ड्रा, पंचायत भवन के सूचना बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 09:34 am

Published on:

11 Mar 2026 09:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, तुरंत करें अप्लाई…

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wife murder: पत्नी की इस हरकत से तंग पति ने मिट्टी का धेला चलाकर 3 बार किया प्रहार, चली गई जान

Wife murder
अंबिकापुर

Surrender Maoist angry: आत्मसमर्पित नक्सली एरिया कमांडर ने जताई नाराजगी, बोला- मदद नहीं मिली तो परिवार संग आत्महत्या की नौबत

Surrender Maoist angry
अंबिकापुर

Opium cultivation: Video: बलरामपुर के कुसमी में भी अफीम की खेती का भंडाफोड़, झारखंड के व्यक्ति ने 4 एकड़ में लगाई है फसल

Opium cultivation
अंबिकापुर

State women commission: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने की 101 प्रकरणों की सुनवाई, निपटाए 30 मामले

State women commission
अंबिकापुर

Wife murder: पत्नी की मौत के बाद की दूसरी शादी, फिर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या

Wife murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.