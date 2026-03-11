महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, तुरंत करें अप्लाई…

Anganwadi Recruitment 2026: अगर आप आंगनबाड़ी में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो यह मौका आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा के परियोजना अधिकारी ने जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी सहायिका के 2 रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र और इच्छुक महिला उम्मीदवारों से 24 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।