Wife murder: पत्नी की मौत के बाद की दूसरी शादी, फिर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदर झेरी लोंगरी में पति ने विवाद के दौरान सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर पत्नी की हत्या (Wife murder) कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना 7 मार्च की देर रात की बताई जा रही है। मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की तथा अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।