Theft in house: होटल संचालक के घर चोरों का धावा, 5 लाख के जेवर-नकद लेकर फरार, तोडफ़ोड़ भी की, फंस गए थे चोर लेकिन…

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली निवासी होटल संचालक के मकान में शुक्रवार की रात चोरों ने धावा बोला। इस दौरान होटल संचालक परिवार के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट गए थे। जब लौटे तो चोर घर में ही थी, इस पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इसी बीच चोरों (Theft in house) ने भीतर तोडफ़ोड़ शुरु कर दी और घर से करीब 5 लाख के जेवर व नकद लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी की, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।