Road accident: ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे युवक की सडक़ हादसे में मौत, पत्नी और बेटा घायल

अंबिकापुर. सीतापुर थाना क्षेत्र के जामढोढ़ी में सोमवार को पिकअप ने बाइक सवार परिवार के 3 सदस्यों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक, उसकी पत्नी व बेटा घायल (Road accident) हो गए। तीनों को सीतापुर अस्पताल से रेफर करने पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक पत्नी व बेटे के साथ ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने ग्राम पंडरापाठ जा रहा था।