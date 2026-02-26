Road accident: 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, सिर के बल सडक़ पर गिरे 2 युवकों की मौत

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम केरता पंछीडांड़ के पास बुधवार की दोपहर 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों सिर के बल सडक़ (Road accident) पर जा गिरे। गंभीर हालत में दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों के पास रहे मोबाइल से उनकी पहचान हो पाई। गुरुवार की सुबह पीएम पश्चात उनका शव परिजन को सौंप दिया गया।