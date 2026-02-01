Try to kidnapping: कार सवारों ने की 7वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश, दांत से काटकर भागी, पुलिस ने पकड़ा

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 7वीं कक्षा की एक छात्रा को बुधवार की सुबह स्कूल जाने के दौरान कार सवार युवकों ने अपहरण की कोशिश (Try to kidnapping) की। छात्रा का कहना है कि युवकों ने उसे रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघाकर कार में बैठाना चाहा, लेकिन वह दांत काटकर भाग निकली। स्कूल जाकर उसने शिक्षिकाओं को पूरी जानकारी दी। यह सुनकर स्कूल में हडक़ंप मच गया। सूचना पर जयनगर व बिश्रामपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार व उसमें सवार युवकों को पकड़ लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक की जांच में अपहरण की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामला नाबालिग छात्रा से जुड़ा है, इसलिए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।