ACB arrested SI and ASI: एसीबी ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, फरार एएसआई को भी दबोचा

बैकुंठपुर/बचरापोड़ी।एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) अंबिकापुर ने एक हादसे में बालक की मौत के मामले में मंगलवार को रिश्वत ले रहे बचरापोड़ी पुलिस चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ और एएसआई जीपी यादव को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी ने बालक की हत्या के प्रकरण में पीडि़त को फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। इसकी शिकायत पीडि़त ने एसीबी से की थी। एसीबी की टीम ने योजना बनाकर आरोपी एसआई व उसके सहयोगी एएसआई को 25 हजार रुपए की पहली किश्त लेते रंगे हाथों धरदबोचा।