24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Father murder: घर में पत्नी नहीं थी तो पिता से कहा- तुमने ही उसे छिपाया है, फिर डंडे से पीटकर की हत्या

Father murder: हत्या करने के बाद चचेरे भाई के घर पहुंचा आरोपी पुत्र, कहा- मैंने अपने पिता को मार डाला है, रिपोर्ट पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 24, 2026

Father murder

Demo pic

शंकरगढ़। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 3 दिन पूर्व इसी बात को लेकर उसने पत्नी की पिटाई कर दी। इस पर पत्नी घर से निकल गई। रात में वह लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। इसपर उसने पिता से कहा कि उसने ही उसकी पत्नी को छिपाया है। इसी बात को लेकर पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। फिर चचेरे भाई के घर जाकर बोला कि मैंने पिता को मार (Father murder) डाला है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोठली लेफुआटोली निवासी बीरकंवर चेरवा पिता हवल चेरवा उम्र 30 वर्ष पत्नी गोपी के चरित्र पर शक करता था। वह 21 फरवरी को इसी बात को लेकर पत्नी के साथ मारपीट (Father murder) की। इसके बाद पत्नी बच्चे को लेकर बस्ती की तरफ चली गई थी।

कुछ देर बाद बीरकंवर भी घर से चला गया। देर शाम 7.30 बजे घर लौटा तो पत्नी नहीं थी। इस पर वह पिता से पूछताछ करते हुए कहा कि तुम ही मेरी पत्नी को छिपा रहे हो। ऐसा कहकर उसने डंडे से पिता की बेदम पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से हवल चेरवा की मौत (Father murder) हो गई।

Father murder: चचेरे भाई से बोला- मैंने पिता को मार डाला

वारदात को अंजाम देने के बाद बीरकंवर अपने चचेरे भाई के घर पहुंचा और बताया कि मैंने पिता की हत्या कर दी है। फिर घटना (Father murder) की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Road accident: भारत माता चौक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल
सुरजपुर
Road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 03:54 pm

Published on:

24 Feb 2026 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Father murder: घर में पत्नी नहीं थी तो पिता से कहा- तुमने ही उसे छिपाया है, फिर डंडे से पीटकर की हत्या

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम,भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार
बलरामपुर

बलरामपुर में अवैध बॉक्साइट जांच के दौरान बवाल, मारपीट में एक ग्रामीण की मौत, 2 घायल… एसडीएम सहित 4 हिरासत में

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बलरामपुर

Murder and hang body: गैरमर्द से संबंध के शक पर 5वीं पत्नी की हत्या, फिर दोस्त के साथ 5 किमी दूर फांसी पर लटकाया, 3 चली गई थीं छोडक़र

Murder and hang body
बलरामपुर

TI death case: करंट से हुई थी टीआई की मौत, आईजी की मौजूदगी में पत्नी को मिला 1 करोड़ रुपए का चेक

TI death case
बलरामपुर

Road accident: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, हिंडाल्को के 1 कर्मचारी की मौत

Road accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.