Father murder: घर में पत्नी नहीं थी तो पिता से कहा- तुमने ही उसे छिपाया है, फिर डंडे से पीटकर की हत्या

शंकरगढ़। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 3 दिन पूर्व इसी बात को लेकर उसने पत्नी की पिटाई कर दी। इस पर पत्नी घर से निकल गई। रात में वह लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। इसपर उसने पिता से कहा कि उसने ही उसकी पत्नी को छिपाया है। इसी बात को लेकर पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। फिर चचेरे भाई के घर जाकर बोला कि मैंने पिता को मार (Father murder) डाला है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।