CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम,भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार

आरोप है कि रात के अंधेरे में सरकारी गाड़ी और हथियारों के साथ पहुंचे अफसरों और उनके साथियों ने बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के पूछताछ के नाम पर मारपीट की। इससे रामनरेश राम की हालत बिगड़ गई, उसे चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। गांव में आक्रोश और भय का माहौल है। ग्रामीण इसे सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में चल रही दबाव और उगाही की कार्रवाई बता रहे हैं। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर एसडीएम सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।