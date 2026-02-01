Murder and hang body: गैरमर्द से संबंध के शक पर 5वीं पत्नी की हत्या, फिर दोस्त के साथ 5 किमी दूर फांसी पर लटकाया, 3 चली गई थीं छोडक़र

बलरामपुर। एक दिन पहले बाजार गई पत्नी दूसरे दिन घर लौटी तो पति नाराज हो गया। वह पहले से ही उसके चरित्र पर शंका करता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच 12 फरवरी को विवाद हुआ। फिर गुस्से में पति ने उसकी डंडे व हाथ-मुक्के से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या (Murder and hang body) का रूप देने उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर घर से करीब 5 किमी दूर जंगल में शव को फांसी पर लटका दिया। मृतका आरोपी की 5वीं पत्नी थी। उसकी 3 पत्नियां पहले ही उसे छोड़ गई थीं, जबकि एक की मौत हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पति व उसके साथी को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।