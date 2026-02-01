Commits suicide: रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

बिश्रामपुर। एक युवक 4 दिन पूर्व अपने रिश्तेदार के घर विवाह समारोह में शामिल होने आया था। शुक्रवार की रात उसने खाना खाया और एक अन्य जगह जाने की बात कहकर निकला। सुबह उसकी पेड़ पर फांसी से लटकी लाश मिली। सूचना पर पुलिस शनिवार की सुबह मौके पर पहुंची और शव उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। युवक ने किस वजह से आत्महत्या (Commits suicide) की, इसका पता नहीं चल सका है।