14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Commits suicide: रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

Commits suicide: 4 दिन पूर्व ही विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचा था युवक, रात में खाना खाने के बाद निकला, सुबह फांसी पर लटकी मिली लाश

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 14, 2026

Commits suicide

Dead body demo pic

बिश्रामपुर। एक युवक 4 दिन पूर्व अपने रिश्तेदार के घर विवाह समारोह में शामिल होने आया था। शुक्रवार की रात उसने खाना खाया और एक अन्य जगह जाने की बात कहकर निकला। सुबह उसकी पेड़ पर फांसी से लटकी लाश मिली। सूचना पर पुलिस शनिवार की सुबह मौके पर पहुंची और शव उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। युवक ने किस वजह से आत्महत्या (Commits suicide) की, इसका पता नहीं चल सका है।

सूरजपुर जिले के करंजी पुलिस ने बताया कि ग्राम सुदामानगर निवासी बिहारी लाल पैकरा के यहां आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैकोना निवासी मुकेश पिता रामधनी पैकरा 20 वर्ष (Commits suicide) चार दिनों पूर्व आया था। शुक्रवार की रात वह भोजन कर खालपारा जाने कह कर घर से निकला था।

दूसरे दिन उसका शव माझामहुआरी स्थित महुआ पेड़ में लटका मिला। स्थानीय जनों की सूचना पर परिजनों ने जब मौके पर पहुंच देखा कि मुकेश महुआ पेड़ में फंदा बनाकर लटका हुआ है। युवक ने आत्महत्या (Commits suicide) किन कारणों से की है स्पष्ट नहीं हो सका है।

Commits suicide: परिजन सदमे में

पुलिस ने शव (Commits suicide) को फंदे से उतारकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शनिवार को शव परिजन को सौंप दिया गया। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात से परिजन सदमे में हैं। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Murder case: पहले नाबालिग चचेरे भाई की कर दी हत्या, फिर गुमराह करने परिजन के साथ ढूंढने भी निकला, ऐसे पकड़ा गया
सुरजपुर
Murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 08:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Commits suicide: रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder case: पहले नाबालिग चचेरे भाई की कर दी हत्या, फिर गुमराह करने परिजन के साथ ढूंढने भी निकला, ऐसे पकड़ा गया

Murder case
सुरजपुर

CG Congress Resignation: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका! 17 नेताओं ने दिया इस्तीफा, पूर्व मंत्री की बहू भी शामिल

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Resign in Congress: सूरजपुर कांग्रेस में ये क्या हो रहा? पूर्व सांसद की बहू समेत 10 पदाधिकारियों ने नियुक्ति के 3 दिन बाद ही दिया इस्तीफा

Resign in congress
सुरजपुर

Fraud case: खुद को टीआई और जेल अधीक्षक बताकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कहा था- बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा

Fraud case
सुरजपुर

Road accident: घायल युवक का इलाज कराने जा रहे 3 दोस्तों को ट्राला ने मारी टक्कर, 1 की कुचलकर मौत, 2 गंभीर

Road accident
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.