27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Contractor commits suicide: ठेकेदार ने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कर्ज और काम ठप होने से था डिप्रेशन में

Contractor commits suicide: 2 बेटियों को स्कूल भेजने के बाद कमरे में गई पत्नी तो नजारा देख उसके उड़ गए होश, फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 27, 2026

Contractor commits suicide

Contractor Rajesh singh

अंबिकापुर. कोरोना के बाद ठेकेदारी का काम प्रभावित होने और बढ़ते कर्ज के दबाव में शहर में एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या (Contractor commits suicide) कर ली। उसका शव कमरे में फंदे से लटकता पत्नी ने देखा। इस दौरान उसकी दोनों बेटियों स्कूल चली गई थीं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नमनाकला की है। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

बलरामपुर निवासी राजेश सिंह (44) पिछले कुछ वर्षों से अंबिकापुर के नमनाकला स्थित मकान में पत्नी बबीता सिंह और 2 बेटियों (14 व 9 वर्ष) के साथ रह रहा था। परिजनों ने बताया कि सोमवार रात राजेश सिंह ने खाना खाया और छोटी बेटी पीहू के साथ दूसरे कमरे (Contractor commits suicide) में सोया था।

पत्नी बबीता सिंह बड़ी बेटी के साथ अलग कमरे में थीं। मंगलवार सुबह पीहू स्कूल जाने के लिए कमरे से बाहर आ गई। राजेश प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता था। इसलिए पत्नी को लगा कि वे मॉर्निंग वॉक पर चले गए होंगे।

इधर पत्नी ने बच्चों को स्कूल (Contractor commits suicide) भेज दिया। सुबह करीब 8.30 बजे तक राजेश वापस नहीं लौटा तो पत्नी ने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। फोन की घंटी दूसरे कमरे से बजती सुनकर जब वह वहां पहुंचीं तो राजेश सिंह को फांसी पर झूलता पाया।

अस्पताल में मृत घोषित

बबीता सिंह की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर उन्हें फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति की मौत (Contractor commits suicide) से पत्नी सदमे में है।

Contractor commits suicide: कर्ज से थे परेशान

बताया जा रहा है कि राजेश सिंह ने कोरोना महामारी से पहले आईएस, एमएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी के कई निर्माण कार्य थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ठेकेदारी का काम बुरी तरह प्रभावित (Contractor commits suicide) हो गया। काम पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों से कर्ज लिया था, जिसे चुका नहीं पाने के कारण वे लंबे समय से तनाव में थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 06:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Contractor commits suicide: ठेकेदार ने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कर्ज और काम ठप होने से था डिप्रेशन में

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लव-जिहाद का पर्दाफाश! रेलवे अफसर होने का झांसा

लव-जिहाद का पर्दाफाश! रेलवे अफसर होने का झांसा, शारीरिक शोषण व ठगी... बिहार का युवक सरगुजा से गिरफ्तार(photo-patrika)
अंबिकापुर

Beaten between girls-boys: Video: गणतंत्र दिवस के दिन वाटर पार्क में युवक-युवतियों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

Beaten between girls-boys
अंबिकापुर

CG News: डिप्टी कलेक्टर पर FIR दर्ज, बिना अनुमति धर्मसभा कराने पर एक्शन

CG News: डिप्टी कलेक्टर पर FIR दर्ज, बिना अनुमति धर्मसभा कराने पर एक्शन
अंबिकापुर

Road accident: मिनी ट्रक की चपेट में आ गए बाइक सवार, सिर पर पहिया चढऩे से 1 युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल

Road accident
अंबिकापुर

Liquor smuggling in Car: Video: प्रेस लिखी लग्जरी कार से की जा रही थी शराब की तस्करी, 1 गिरफ्तार, अंधेरे में एक फरार

Liquor smuggling in car
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.