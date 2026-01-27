Contractor commits suicide: ठेकेदार ने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कर्ज और काम ठप होने से था डिप्रेशन में

अंबिकापुर. कोरोना के बाद ठेकेदारी का काम प्रभावित होने और बढ़ते कर्ज के दबाव में शहर में एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या (Contractor commits suicide) कर ली। उसका शव कमरे में फंदे से लटकता पत्नी ने देखा। इस दौरान उसकी दोनों बेटियों स्कूल चली गई थीं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नमनाकला की है। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।