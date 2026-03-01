LPG gas cylinder: सर्वर डाउन होने से सरगुजा में गैस बुकिंग ठप, 124 घरेलू सिलेंडर जब्त, कलेक्टर बोले- पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों पर न दें ध्यान

अंबिकापुर. सरगुजा जिले में रसोई गैस (LPG gas cylinder) को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढऩे लगी है। सर्वर डाउन होने के कारण गैस की बुकिंग पर्ची नहीं कट पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि जहां पहले प्रतिदिन 300 से 400 बुकिंग होती थी, वहीं पिछले तीन से चार दिनों से मात्र 10 से 12 बुकिंग ही हो पा रही है। अमेरिका-इजराइल व ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण लोगों के मन में यह बात आ गई है कि गैस की किल्लत होने वाली है। ऐसे में सभी सिलेंडर की बुकिंग करने टूट पड़े हैं। इधर कलेक्टर का कहना है कि जिले के सभी एजेंसियों में पर्याप्त एलपीजी गैस उपलब्ध हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें।