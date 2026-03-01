12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Car accident: कार की टक्कर से गंभीर 6 वर्षीय बालिका की मौत, परिजन ने पहले दाह संस्कार से किया इनकार, फिर…

Car accident: मृत बालिका के परिजन द्वारा उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार करने की सूचना मिलते ही पहुंची प्रशासन व पुलिस की टीम, दी गई समझाइश

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 12, 2026

Car accident

Innocent girl srishti died in car accident (Photo source- Patrika)

भैयाथान। कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय बालिका (Car accident) की इलाज के दौरान अंबिकापुर में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई और उन्होंने बालिका का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस व जनप्रतिनिधियों की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पीडि़त परिवार को समझाइश दी। इसके बाद गुरुवार को बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मंगलवार को कार क्रमांक सीजी 16 सीएम 9428 से ग्राम बसकर के बसोरपारा में 6 वर्षीय सृष्टि को टक्कर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना (Car accident) के बाद वाहन चालक बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान लेकर पहुंचा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया।

यहां उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को शून्य पर पंजीबद्ध कर आगे की जांच के लिए भैयाथान थाना को भेज दिया है। इधर बच्ची की मौत (Car accident) से दुखी परिजन ने न्याय और उचित कार्रवाई की मांग करते हुए दाह संस्कार करने से मना कर दिया।

Car accident: टीआई व नायब तहसीलदार ने दी समझाइश

सूचना मिलते ही टीआई नसीम उद्दीन, नायब तहसीलदार प्रियंका टोप्पो, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील साहू तथा जनपद सदस्य इंद्रावती राजवाड़े मौके पर पहुंचे और परिजन को समझाइश (Car accident) दी।

अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा उचित कार्रवाई और सहयोग का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए। ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश सिंह ने दाह संस्कार हेतु 2000 रुपए की मदद परिजन को की। अंतत: गुरुवार को बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

OPium seized in Balrampur: कुसमी में खेत में लगी 43 क्विंटल अफीम जब्त, कीमत है 4.75 करोड़ रुपए, 7 आरोपी गिरफ्तार
बलरामपुर
Opium seized in Balrampur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 08:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Car accident: कार की टक्कर से गंभीर 6 वर्षीय बालिका की मौत, परिजन ने पहले दाह संस्कार से किया इनकार, फिर…

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dowry torture: दहेज में 1 लाख और बाइक की करता था डिमांड, पत्नी को पीटकर घर से निकाला, फिर कर ली दूसरी शादी

Dowry torture
सुरजपुर

Theft in mobile shop: स्टेडियम में बनाया प्लान और दुकान से ले उड़े लाखों के मोबाइल, तोड़ी थी दीवार, 2 आरोपी गिरफ्तार

Theft in mobile shop
सुरजपुर

जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस की एसी बोगी पर पथराव

CG Railway News: जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस की एसी बोगी पर पथराव, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)
सुरजपुर

Fire in sugarcane crops: पूर्व सरपंच के 1 एकड़ खेत में लहलहा रही थी गन्ने की फसल, शरारती तत्वों ने लगा दी आग

Fire in sugarcane crops
सुरजपुर

फसल की रखवाली के लिए लगाए करंट तार से युवक की मौत, देर रात हादसे से गांव में मातम

फसल की रखवाली के लिए लगाए करंट तार से युवक की मौत, देर रात हादसे से गांव में मातम(photo-patrika)
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.