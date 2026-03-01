Car accident: कार की टक्कर से गंभीर 6 वर्षीय बालिका की मौत, परिजन ने पहले दाह संस्कार से किया इनकार, फिर…

भैयाथान। कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय बालिका (Car accident) की इलाज के दौरान अंबिकापुर में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई और उन्होंने बालिका का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस व जनप्रतिनिधियों की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पीडि़त परिवार को समझाइश दी। इसके बाद गुरुवार को बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया।