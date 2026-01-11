11 जनवरी 2026,

रविवार

अंबिकापुर

Car accident: तेज रफ्तार कार कई बार पलटी, घूमने निकले 2 युवकों की मौत, 2 युवतियां और 2 युवक गंभीर

Car accident: अंबिकापुर के केशवपुर-हर्राटिकरा मार्ग पर रात में हुआ हादसा, घायलों को जारी है इलाज, शिक्षिका का पुत्र कार में दोस्तों को लेकर निकला था घूमने

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 11, 2026

Car accident

Accidental car (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम हर्राटिकरा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। कार में 2 युवतियां व 4 युवक सवार थे। हादसे में 2 युवकों की मौत (Car accident) हो गई, जबकि युवतियां समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। कार एक शिक्षिका का बताया जा रहा है, उसका पुत्र कार में दोस्तों को लेकर घूमने निकला था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

अंबिकापुर के लकड़ापारा गांधीनगर निवासी 22 वर्षीय आर्यन कुजूर अपनी मां हीरामणि मिंज की कार क्रमांक सीजी 15 ईजी- 4706 लेकर शनिवार की शाम घूमने (Car accident) निकला था। आर्यन की मां शिक्षिका है।

कार में उसके दोस्त जबलपुर के करजी रोड निवासी एंजिल विशाल तिर्की 21 वर्ष, ग्राम उदयपुर ढाब निवासी अमित कुजूर 19 वर्ष, अनिमेष तिर्की 22 वर्ष के अलावा 2 युवतियां जशपुर जिले के महादेवडांड, बगीचा निवासी निकिता केरकेट्टा 19 वर्ष व सीतापुर निवासी तारा कुजूर 19 वर्ष भी सवार थे। दोनों युवतियां कॉलेज (Car accident) की स्टूडेंट हैं।

कार को ऐमल विशाल तिर्की चला रहा था। कार (Car accident) की रफ्तार काफी तेज थी, सभी मस्ती करते आ रहे थे। इसी बीच शहर से लगे ग्राम हर्राटिकरा मोड़ में कार अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे कई बार पलट गई। इससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चला रहे ऐमल विशाल तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

Car accident: दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मणिपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान अमित कुजूर की भी कुछ देर बाद ही मौत (Car accident) हो गई। जबकि निकिता, तारा, आर्यन व अनिमेष का इलाज जारी है।

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। इस वजह से यह हादसा (Car accident) हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक ऐमल विशाल तिर्की वर्तमान में ननिहाल रायकेरा में आया था। वहां से वह अंबिकापुर में घूमने आया था। जबकि दूसरा मृतक अंकित कुजूर अंबिकापुर में रहकर पढ़ाई करता था। उसके पिता एसईसएल अमेरा लखनपुर में कार्यरत हैं।

परिजन को सौंपा गया शव

डॉक्टरों ने मृत ऐमल विशाल तिर्की व अमित कुजूर के शवों का पीएम किया। इसके बाद पुलिस ने उनका शव उनके परिजन को सौंप दिया। हादसे में युवकों की मौत से परिजनों में मातम (Car accident) पसरा हुआ है। गौरतलब है कि तेज रफ्तार के कारण हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Car accident: तेज रफ्तार कार कई बार पलटी, घूमने निकले 2 युवकों की मौत, 2 युवतियां और 2 युवक गंभीर

