Car accident: तेज रफ्तार कार कई बार पलटी, घूमने निकले 2 युवकों की मौत, 2 युवतियां और 2 युवक गंभीर

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम हर्राटिकरा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। कार में 2 युवतियां व 4 युवक सवार थे। हादसे में 2 युवकों की मौत (Car accident) हो गई, जबकि युवतियां समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। कार एक शिक्षिका का बताया जा रहा है, उसका पुत्र कार में दोस्तों को लेकर घूमने निकला था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।