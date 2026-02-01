Mayor drank supply water: महापौर ने पीकर दिखाया सप्लाई का पानी, पानी के सभी सैंपल जांच में मिले सही, कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप

अबिकापुर. शहर के मोमिनपुरा क्षेत्र में पीलिया के 42 से अधिक मरीज पाए गए थे। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच 14 फरवरी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ की टीम ने प्रभावित क्षेत्र के कुछ घरों से पीने के पानी के सैंपल एकत्र किए थे। जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग (Mayor drank supply water) भेजा गया था, जहां रिपोर्ट में पानी दूषित पाया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग व निगम प्रशासन के बीच हडक़ंप मच गया था। नगर निगम द्वारा पुन: संभावित घरों से नल की पानी का सैंपल इक_ा कर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर व सूरजपुर एनएबीएल केंद्र में भेजा, जिसकी रिपोर्ट में पानी के सभी सैंपल मानक पर खरे उतरे हैं।