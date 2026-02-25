Congressmen protest: Video: दूषित पेयजल सप्लाई का मामला: कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय का किया घेराव, विरोध के दौरान पुलिस से हुई बहसबाजी

अंबिकापुर। शहर में दूषित पेयजल की सप्लाई और इसके सेवन से बढ़ रहे पीलिया के प्रकोप को लेकर कांग्रेसियों ने बुधवार की दोपहर गौरव पथ स्थित निगम के नए कार्यालय का घेराव (Congressmen protest) किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने निगम के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि दूषित पानी पीकर पीलिया से पीडि़त शहर के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 दर्जन से अधिक लोग पीडि़त हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं एआई सम्मिट में यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युकां ने घड़ी चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस भी हो गई।