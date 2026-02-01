Jaundice in Ambikapur: पीलिया की चपेट में अंबिकापुर शहर, मिले 14 और नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा अब तक 56

अंबिकापुर। शहर में पीलिया का प्रकोप अब एक वार्ड तक सीमित नहीं रहा। सर्वाधिक प्रभावित मोमिनपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए विशेष शिविर में 100 से अधिक संदिग्ध मरीजों के रक्त नमूने एकत्र किए गए हैं। नवागढ़ और मोमिनपुरा में 8 नए मरीज मिलने के बाद सोमवार को घुटरापारा में भी पीलिया (Jaundice in Ambikapur) के 6 नए मरीज मिले हैं। इससे पीडि़तों की संख्या 56 पहुंच गई है। पीलिया के मरीज लगातार मिलने से शहर के अन्य वार्डों में भी संक्रमण के फैलाव की आशंका गहरा गई है।