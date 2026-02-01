Cut by train: Video: अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आकर युवक के कटे दोनों पैर, ट्रेन से उतरी युवती ने दिखाई हिम्मत

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले से शनिवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर जांघ के पास से कट (Cut by train) गए। युवक पटरी पर पड़ा मिला। हादसा रेलवे फाटक के पास हुआ, इस दौरान ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। ट्रेन रुकने के बाद पैसेंजर उतरे, लेकिन कोई युवक को टच नहीं कर रहा था। इसी बीच एक युवती ने हिम्मत दिखाई और ट्रेन के भीतर घुसकर अपने स्टॉल से बांधकर युवक को बाहर निकाला। युवक को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।