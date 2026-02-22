Hammer attack: सो रही पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या, फिर दूसरे कमरे में जाकर साली और उसकी बेटी पर भी किया प्रहार

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरहरी में 20 फरवरी की रात साले की शादी में ससुराल आए सनकी युवक ने सो रही पत्नी, साली व उसकी बेटी पर हथौड़े से जानलेवा हमला (Hammer attack) कर दिया। तीनों को गंभीर स्थिति में प्रतापुपर अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने तीनों को अंबिकापुर रेफर कर दिया। परिजन तीनों को लेकर मिशन अस्पताल पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने आरोपी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। वहीं साली को रायपुर रेफर कर दिया गया है। जबकि मासूम बच्ची का इलाज मिशन अस्पताल में ही चल रहा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकला था, जिसे पुलिस ने बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।