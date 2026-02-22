22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Hammer attack: सो रही पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या, फिर दूसरे कमरे में जाकर साली और उसकी बेटी पर भी किया प्रहार

Hammer attack: भाई की शादी में शामिल होने मायके आई थीं दोनों बहनें, साली को गंभीर हालत में रेफर किया गया रायपुर, जबकि उसकी बेटी का अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस ने भेजा जेल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 22, 2026

Hammer attack

Demo pic

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरहरी में 20 फरवरी की रात साले की शादी में ससुराल आए सनकी युवक ने सो रही पत्नी, साली व उसकी बेटी पर हथौड़े से जानलेवा हमला (Hammer attack) कर दिया। तीनों को गंभीर स्थिति में प्रतापुपर अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने तीनों को अंबिकापुर रेफर कर दिया। परिजन तीनों को लेकर मिशन अस्पताल पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने आरोपी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। वहीं साली को रायपुर रेफर कर दिया गया है। जबकि मासूम बच्ची का इलाज मिशन अस्पताल में ही चल रहा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकला था, जिसे पुलिस ने बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम रेवटी निवासी यशोदा पति गणेश कुशवाहा उम्र 35 वर्ष अपने पति व बेटी के साथ भाई की शादी में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरहरी (Hammer attack) आई थी। 20 फरवरी को बारात वापस लौटने के बाद अन्य रिश्तेदार चले गए थे। यशोदा पति गणेश व बेटी के साथ रुकी थी।

इसके अलावा यशोदा की छोटी बहन गंगोत्री अपनी बेटी पिंकी के साथ भी वहीं थी। रात में खाना खाने के बाद यशोदा बेटी नैनी के साथ जबकि दूसरे कमरे में गंगोत्री अपनी बेटी पिंकी व मां के साथ सो रही थी। वहीं एक अन्य कमरे में गणेश सोया था। रात करीब 2 बजे गणेश उठा और पत्नी के सिर पर हथौड़े से जानलेवा हमला (Hammer attack) कर दिया।

इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर साली व उसकी बेटी के सिर पर वार (Hammer attack) कर दिया। इससे घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन उठे तो देखे कि तीनों खून से लथपथ बेहोश बिस्तर पर पड़े हैं।

परिजन घायलों को ले गए अस्पताल

परिजन तीनों घायल को प्रतापपुर अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सक ने तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने यशोदा को मृत (Hammer attack) घोषित कर दिया। जबकि गंगोत्री की स्थिति गंभीर देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया। वहीं उसकी बेटी पिंकी का इलाज मिशन अस्पताल में चल रहा है।

Hammer attack: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वारदात (Hammer attack) को अंजाम देने के बाद आरोपी ससुराल से फरार हो गया था। परिजन ने घटना की जानकारी प्रतापपुर पुलिस को दी। पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरु की। इसी बीच भागकर आरोपी बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र में पहुंच चुका था। पुलिस ने उसे सनावल क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

Slaps video viral: ट्रैफिक जवान ने युवक को जड़े थप्पड़ तो युवक ने भी मारे मुक्के, गिर गई टोपी और वाकी-टॉकी, देखें वायरल वीडियो
अंबिकापुर
Slaps video viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Hammer attack: सो रही पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या, फिर दूसरे कमरे में जाकर साली और उसकी बेटी पर भी किया प्रहार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Transfer List: 83 पटवारियों का बड़ा तबादला! कलेक्टर ने जारी किया आदेश, देखें List

83 पटवारियों का बड़ा तबादला (photo source- Patrika)
अंबिकापुर

CG News: अंबिकापुर में पीलिया का कहर, अब तक 42 लोग बीमार

Bhilai News: पीलिया का कहर जारी, अब तक मिले14 मरीज
अंबिकापुर

UPSC topper honored: अंबिकापुर के केशव गर्ग ने UPSC की परीक्षा की उत्तीर्ण, महापौर ने दिया 1 लाख रुपए का चेक

UPSC topper honored
अंबिकापुर

Drug smuggling: सरगुजा में नशे का नेटवर्क सक्रिय, 896 नग नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा है तार

Drug smuggling
अंबिकापुर

Slaps video viral: ट्रैफिक जवान ने युवक को जड़े थप्पड़ तो युवक ने भी मारे मुक्के, गिर गई टोपी और वाकी-टॉकी, देखें वायरल वीडियो

Slaps video viral
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.